Media preturilor solicitate ale chiriilor in 10 mari orase analizate a fost relativ constanta fata de luna anterioara, inregistrandu-se o crestere medie de 1% in luna iunie 2023, conform ofertelor din baza de date a platformei Storia. Preturile solicitate pentru chirii au crescut, in medie, cu 12% de la un an la altul (iunie 2022 vs. iunie 2023). Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, preturile medii ale chiriilor in Cluj-Napoca au crescut cu 11% pentru apartamentele cu doua camere si ... citeste toata stirea