Chiriile au "bubuit" in Cluj dupa venirea studentilor! 750 de euro pretul MEDIU pentru un apartament cu trei camere, dar poate ajunge si la 1000 de euro

Chiriile "explozive" din Cluj aproape ca rivalizeaza cu cele din Bucuresti! Cresteri uriase in marile oraseChiriile au "bubuit" in Romania, iar Clujul nu face exceptie. In septembrie 2024, pretul mediu pentru un apartament cu 3 camere in Cluj a ajuns la 750 Euro, aproape la fel de mult ca in Bucuresti, unde media este de 791 Euro. Cererea crescuta datorata studentilor si numarul mare de oportunitati din Cluj contribuie la cresterea preturilor, orasul fiind tot mai aproape de topul celor mai ... citește toată știrea