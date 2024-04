Cinci motive pentru care Oradea a ajuns sa concureze de la egal la egal cu fratii mai mari: Timisoara si Cluj

Oradea s-a dezvoltat rapid in ultimii ani si se afla intr-un proces accelerat de conectare a infrastructurii sale cu restul tarii. Desi ocupa locul 9 in topul celor mai mari orase din Romania in ceea ce priveste populatia, cu aproximativ 183.000 de locuitori, este considerat o atractie turistica si are potentialul de a deveni o alternativa viabila la Timisoara si Cluj-Napoca, inclusiv din punct de vedere economic si social.1. Investitii in infrastructura si un spital nou: Oradea a efectuat ... citește toată știrea