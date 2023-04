Cinci sute de muncitori se afla pe santierul autostrazii Transilvania intre Chetani si Campia Turzii, dupa cum arata o inspectie a Companiei Nationale de Autostrazi.O echipa de specialisti din cadrul CNAIR a verificat stadiul lucrarilor in teren, a constatat ca se executa lucrari la toate cele 34 de podete in diferite etape de executie. In plus au fost montate grinzile la pasajul pe autostrada peste breteaua A a nodului rutier Chetani, se cofreaza si armeaza placa de suprabetonare la pasajul ... citeste toata stirea