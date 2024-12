Cine este Natalia Ciobanu, specialist cu 18 ani de experienta ESG, inclusiv la Endava, care se alatura platformei inovatoare Indicathor ESG

Natalia Ciobanu, expert ESG cu 18 ani de experienta, se alatura Indicathor ESG pentru a transforma sustenabilitatea in motor de crestere strategicaIndicathor ESG, prima platforma din Romania certificata de Global Reporting Initiative (GRI) pentru raportare ESG, face un pas major in evolutia sa prin cooptarea Nataliei Ciobanu, expert cu 18 ani de experienta in sustenabilitate. Fosta Group Environmental Manager la Endava, Natalia Ciobanu va contribui la dezvoltarea functionalitatilor avansate ... citește toată știrea