Cine sunt cei ale caror investitii la Bursa de Valori au scazut cel mai mult in 2024: Stefan Vuza, minus 1,6 mld. lei prin actiuni Chimcomplex, Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, minus 350 mil. lei fiecare prin One United, Iulian Dascalu, minus 350 mil

Anul 2024 nu a fost asa cum si-au dorit unii dintre cei mai mari antreprenori din Romania in conditiile in care dificultatile de anul trecut din sectorul in care activeaza compania pe care au fondat-o sau la care sunt cei mai mari actionari au adus scaderi pe preturile actiunilor la Bursa de Valori.Astfel, antreprenori precum clujeanul Stefan Vuza de la Chimcomplex, Victor Capitanu si Andrei Diaconescu de la One United Properties, si Iulian Dascalu, prin detinerea la Carbochim Cluj, fiind cel ... citește toată știrea