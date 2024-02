Cine sunt cei mai bine platiti angajati din economia romaneasca, dar si cei cu cele mai mici salarii: Venituri medii de 2600 de lei in HoReCa si de peste 10.000 in IT

Sectorul IT, Energia, Comunicatiile, transporturile aeriene si industria tutunului au fost anul trecut domeniile in care angajatii au castigat cele mai mari salarii medii nete, arata cele mai recente date statistice oficiale, consultate de Economedia. Domeniile cu cele mai mari, respectiv cu cele mai mici salarii au ramas aceleasi in noiembrie 2023 ca in urma cu un an: servicii in tehnologia informatiei, respectiv sectorul Hotelurilor si Restaurantelor. De remarcat ca anumite locuri de munca, ... citește toată știrea