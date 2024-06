Cine sunt pensionarii care nu vor primi bani in plus de la 1 septembrie. Peste 1,5 de milioane de varstnici vor fi afectati

Romanii care au deja pensii foarte mari si romanii cu un stagiu foarte mic de cotizare, nu vor beneficia de bani in plus, incepand cu 1 septembrie, au anuntat autoritatile.Au mai ramas doar cateva zile pana cand Ministerul Muncii va incepe sa emita noile decizii de pensionare si varstnicii vor afla exact daca si cati bani vor primi in plus de la 1 septembrie.Softul informatic este gata si urmeaza sa se demareze procesul automat de recalculare.Fiecare roman poate inregistra o crestere ... citește toată știrea