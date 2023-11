Cea mai scumpa achizitie de Black Friday 2023 a fost un televizor smart LED in valoare de 148.000 de euro, urmat de o pereche de pantofi sport de 3.000 de euro (14.000 lei) si un carucior pentru copii in valoare de peste 3.000 de euro (14.500 lei).Vorbim despre un televizor Micro LED, 4K Smart de 277 centimetri, care cvosta 740.000 de lei."Cea mai mare achizitie de Black Friday 2023 a fost un televizor smart LED in valoare de 148.000 de euro, urmat de o pereche de pantofi sport de 3.000 de ... citeste toata stirea