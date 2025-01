Ciolacu s-a tinut de cuvant! Si-a tatuat pe mana ca nu mareste TVA si a postat imaginile pe TikTok VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a socat in urma cu cateva saptamani, inainte de alegeri, cu o afirmatie legata de impozite si taxe. Intrebat de jurnalisti in mod repetat cum va echilibra bugetul in 2025, el a spus ca e atat de sigur ca nu va creste TVA si cota unica, incat ar fi in stare sa isi tatueze pe mana acet lucru."Nu se mareste TVA-ul. Va spun, ma tatuez pe mana, nu se mareste TVA-ul. Nu va creste nicio cota unica. (...) Va ramane 10% pe venit. Cum sa creasca cota unica pe venit de la 10% la ... citește toată știrea