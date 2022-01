Ciolos: Trebuie demisi toti! Explozia facturilor la gaz si energie e din vina PSD si PNL

Presedintele USR, Dacian Ciolos, sustine ca explozia facturilor la energie este provocata de masurile gresite luate de PSD si PNL."Explozia facturilor la energie este cauzata de masurile gresite luate de PSD si PNL, prin reprezentantii lor in Parlament, ANRE si Ministerul Energiei. Ar trebui demisi de la cap la coada, in frunte cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Statul trebuie sa isi asume fara ezitare situatia in care se gasesc cetatenii si sa acopere diferentele din facturi. E singurul ... citeste toata stirea