CITR sprijina Constructii Napoca SA, un important jucator din piata constructiilor, sa iasa din dificultate si sa isi continue activitatea

Casa de Insolventa Transilvania SPRL (CITR) anunta ca planul de reorganizare propus pentru societatea Constructii Napoca SA, aflata in procedura de insolventa de la sfarsitul anului trecut, a fost confirmat de catre judecatorul sindic, la mai putin de zece luni de la debutul procedurii.CITR a inceput colaborarea cu Societatea de Constructii Napoca intr-un moment in care compania intampina dificultati majore. In urma unei analize de business echipa CITR a oferit asistenta activa in ... citeste toata stirea