CJ Cluj decide unanim sa dea directorului ultimei fabrici detinute de Stat indemnizatie de mii de euro ca sa se asigure ca falimentul e bine organizat

Consiliul Judetean a decis in urma cu putine momente mandatarea unui reprezentant al institutiei in adunarea generala de anul viitor a falimentarei fabrici Clujana, unde administrator ar urma sa fie directorul care a bagat-o in pamant, pentru o indemnizatie lunara de mii de euro.Decizia a fost luata in mod unanim de catre consilierii judeteni prezenti la sedinta - 33 de voturi "pentru". Aceasta inseamna ca institutia, care e actionarul majoritar al fabricii cu 93% din participatii, decide in ... citeste toata stirea