Cifra de afaceri realizata de companiile din sectorul de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale a crescut de la 24,4 miliarde de lei in 2013 la 69,83 miliarde de lei in 2022, arata datele cuprinse in editia din acest an a raportului TOP 100 Antreprenori generali in Constructii, realizat de IBC Focus. Profiturile au inregistrat anul trecut o crestere semnificativa, ajungand la peste 1 miliard lei. Pentru anul in curs, majoritatea marilor constructori se asteapta la cresteri de ... citeste toata stirea