Clasamentul celor mai scumpe cartiere din Romania este dominat de Cluj-Napoca: ,,Incontestabil cel mai scump oras"

Piata imobiliara din Cluj-Napoca a explodat in ultimii ani, iar orasul este pe buna dreptate cel mai scump din tara la acest capitol. In top 10 cele mai scumpe cartiere din Romania pentru cumparatori, Cluj-Napoca are nu mai putin de 7 cartiere.Pe locul 2, dupa zona Primaverii din Bucuresti regasim Sopor, cu un pret de 3.034 euro/mp. Clasamentul este urmat de Herastrau, Bucuresti si Calea Poienii, Brasov. Tabelul este complet apoi de cariere exclusiv din Cluj-NapocaTop 10 cele mai scumpe ... citește toată știrea