Clasamentul regiunilor cu cele mai multe locuinte care au asigurari facultative. In Nord-Vest, procentul este de 16%

Regiunea de dezvoltare formata din Municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov conducea, in primul semestru al anului trecut, in clasamentul regiunilor cu cele mai multe locuinte protejate printr-o asigurare facultativa, iar Nord-Vestul, regiunea din care face parte Clujul, are un procent de 16%. Practic, erau asigurate 28% din total, cu 7 puncte procentuale mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2022, arata datele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania