Cluj: Agentii imobiliari spun ca preturile locuintelor cresc, pe fondul razboiului din Ucraina

Agentii imobiliari (direct interesati de cresterea preturilor) spun ca razboiul din Ucraina duce la cresterea pretului locuintelor.In cea de-a doua luna a anului, in Cluj au fost incheiate peste 3.000 de tranzactii imobiliare, fata de doar 1.935 tranzactii in ianuarie, ceea ce reprezinta o crestere cu peste 57%.Pe zona de vanzari, valorile de listare ale proprietatilor rezidentiale din Cluj au atins valoarea de 1.907 euro/mp, cu aproape 7% mai mult fata de luna precedenta. In timp ce ... citeste toata stirea