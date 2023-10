Retelele de magazine moderne acopera 33 de localitati din Romania, cu un total de 4,24 milioane mp si vor ajunge in alte cinci orase noi, in urmatorii doi ani, pe primele trei locuri fiind Bucuresti (1,24 milioane mp), Timisoara (234.799 mp) si Cluj-Napoca (194.709 mp), potrivit declaratiilor lui Nicolae Ciobanu, managing partner - head of advisory la Fortim Trusted Advisors, in cadrul emisiunii ZF Investiti in Romania!."Intr-un context efervescent pe piata de retail, in S2 si 2024, urmeaza ... citeste toata stirea