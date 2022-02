Cluj: Apartament de 78 mp cu 275.000 de euro. Merita privelistea atatia bani? FOTO

Un apartament de 78 de mp, plus o terasa de 55 de mp, este scos la vanzare la un pret ametitor, de 275 000 euro.Prezentat ca fiind penthouse, apartamentul este situat in zona Donath, Cluj-Napoca, strada Padurii, "ferita de agitatia urbana, cu acces facil spre oras".Apartamentul are 3 camere: living cu bucatarie si doua dormitoare.Avantajul este ca se ofera si mobila, dar oricum pretul este unul exagerat.Terasa este un bonus. Are 55 mp, dar merita acest apartament 275.000 de euro, cu care va ... citeste toata stirea