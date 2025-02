Cluj: Casa darapanata din apropierea Padurii Hoia-Baciu, scoasa la vanzare cu 520.000 euro: "Cladirea necesita renovare sau extindere prin reconstructie"

O casa veche situata in cartierul Grigorescu a fost scoasa la vanzare cu impresionanta suma de 520.000 de euro. Imobilul are o suprafata utila de 156 de metri patrati si este compartimentat in cinci camere, doua bai, doua bucatarii, o camara pentru alimente si pivnita.Conform anuntului, cladirea "necesita renovare sau extindere prin reconstructie"."Agentia va ofera spre vanzare o casa in zona exclusivista a Clujului, in inima cartierului Grigorescu, situat in partea centrala a municipiului ... citește toată știrea