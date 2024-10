Cluj: Casa "renovabila" cu WC-ul in curte, scoasa la vanzare cu 85.000 euro, in cartierul Gruia. Proprietarul a dat si un pont pentru dublarea suprafetei

O casa construita in anul 1934 in cartierul Gruia din municipiul Cluj-Napoca a fost scoasa la vanzare cu 85.000 de euro.Potrivit anuntului publicat pe o platforma de imobiliare, casa este compusa din: o camera, o bucatarie, o camara si un beci. Utilitatile sunt "in curte", prin urmare casa nu a fost racordata la apa curenta, canalizare sau gaz.Imobilul are o suprafata utila de 38 de metri patrati si necesita renovari complete. De asemenea, vine la pachet cu un teren de 295 de metri patrati. ... citește toată știrea