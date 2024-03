Cluj IT vrea sa puna bazele unui hub regional de securitate cibernetica

Clusterul Cluj IT, care aduna companii, institutii si universitati din zona de nord-vest a tarii, vrea sa lanseze un hub regional de securitate cibernetica, spun reprezentantii asocierii, care au testat ideea in cadrului unui eveniment organizat la Cluj."Gandim servicii si programe in domeniu cyber de cativa ani, cu companii si parteneri", a spus Stelian Brad, presedintele Cluj IT, in cadrul Cluj Innovation Days. Insa, acum, cei din cluster ar vrea un hub de specialitate, intr-un moment in ... citește toată știrea