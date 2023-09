Castigul salarial mediu brut in luna iulie a fost in judetul Cluj de 9.015 lei, iar salariul net a fost de 5.643 de lei, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, fata de media pe tara, castigul salarial mediu net din judetul Cluj, realizat in luna iulie 2023, a fost mai mare cu 23,6%, ceea ce claseaza judetul Cluj pe locul 2 dupa Municipiul Bucuresti."Efectivul salariatilor din judetul Cluj la sfarsitul lunii iulie 2023 a fost de 281.009 persoane, in crestere cu 243 persoane comparativ cu luna ... citeste toata stirea