Cluj, judetul din tara cu cele mai multe firme radiate in primele 7 luni din an

Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 8,87% in primele sapte luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 41.007 radieri, potrivit Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri intr-un judet din Romania au fost inregistrate in Cluj.Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Bucuresti - 6.536 (plus 8,07 fata de ianuarie-iulie 2021) si in judetele Cluj - 1.862 (plus 13,81%), Timis - 1.861 (plus 4,49%) si Constanta - ... citeste toata stirea