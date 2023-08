Romania se afla pe locul al treilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte in timp ce Austria este cea mai scumpa tara europeana pe acest segment, conform unui studiu realizat de Deloitte. Contrar asteptarilor, cel mai scump oras nu e Capitala, care ocupa a doua pozitie in clasament, ci Cluj-Napoca, unde preturile pe metrul patrat sunt si cu 600 de euro mai mari decat in Bucuresti.Pretul mediu pentru o locuinta in Romania a fost, anul trecut, de 1.417 euro/mp, in crestere de la ... citeste toata stirea