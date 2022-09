Cluj-Napoca, cel mai greu accesibil oras din tara pe piata apartamentelor. De cati ani de salarii medii e nevoie pentru a cumpara o locuinta?

Un cumparator din judet, cu venit mediu, are nevoie de peste 10 ani pentru achizitia unui apartament nou in Cluj, municipiul fiind cel mai greu accesibil din tara, arata analiza unei agentii imobiliare. Atunci cand sunt luate in calcul veniturile pe orase, reiese ca pentru achizitia unui apartament in capitala o persoana cu venit mediu de Bucuresti are nevoie de aproximativ 7 ani, iar Clujul este cel mai greu accesibil oras din piata imobiliara.Locuintele au devenit mai putin accesibile in ... citeste toata stirea