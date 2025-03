Cluj-Napoca devine tot mai scump. Vezi cat platesti pentru o locuinta in februarie 2025

Cluj-Napoca ramane unul dintre cele mai scumpe orase din Romania pentru inchiriere, iar luna februarie 2025 a adus noi cresteri de preturi fata de aceeasi perioada a anului trecut. Conform datelor publicate de Storia, in februarie 2025 chiriile medii solicitate pentru garsoniere au crescut cu 8%, apartamentele cu doua camere s-au scumpit cu 9%, iar cele cu trei camere au inregistrat o crestere mai modesta, de doar 4%.In cifre concrete, o garsoniera in Cluj-Napoca a avut in luna februarie un ... citește toată știrea