Cluj-Napoca e cel mai scump oras din tara si pe piata chiriilor. Numarul de noi proprietati lansate pentru inchiriere a scazut puternic in primul trimestru (Analiza imobiliara)

Cluj-Napoca e cel mai scump oras din tara si pe piata chiriilor. Suma medie ceruta pentru inchirierea de locuinte a crescut in primul trimestru al anului in cele mai mari orase din tara, arata cel mai recent raport al portalului Imobiliare.ro, iar pe primul loc se situeaza Cluj-Napoca, cu pretul de 8 euro/ mp util, urmat de Bucuresti cu 7,8 euro/ mp util. Numarul de noi proprietati de inchiriat in Cluj-Napoca a scazut cu 37,6%.Preturile, in marile oraseIn ceea ce priveste preturile ... citeste toata stirea