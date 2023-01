Cluj-Napoca este cel mai scump oras si in 2023. "Calitatea vietii" ca "afara" promovata de Emil Boc e scumpa

Clujul ramane cel mai scump oras din Romania in care sa te muti, conform unei analize a pietei imobiliare. Astfel, la Cluj preturile apartamentelor sunt, in ianuarie 2023, cele mai mari din ultimele 12 luni.Primarul Emil Boc spune cu orice ocazie in care se intalneste cu oficialii europeni, dar si in discursurile din fata clujenilor ca orasul in care a fost ales cu 70% din voturi este locul in care toata lumea vrea sa traiasca. "Daca vrei sa ai calitatea vietii, nu poti sa o compromit ca imi ... citeste toata stirea