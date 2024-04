Cluj-Napoca este in topul oraselor in care gasesti cel mai greu un loc de parcare, conform unui studiu national. Exista si orase unde parchezi usor

Cuj-Napoca se regaseste pe un loc fruntas intr-un top nu tocmai onorant: cel al oraselor in care gasesti cel mai greu un loc de parcare, potrivit unui sondaj realizat de storia.ro.Analiza cuprinde nivelul de dificultate cu care locuitorii gasesc locuri de parcare in zonele in care locuiesc. Cu cat scorul este mai aproape de 100, cu atat este mai usor sa gasesti un loc de parcare.Astfel, topul este condus de municipiul Bucuresti (39.1 puncte), unde este cel mai greu sa gasesti un loc de ... citește toată știrea