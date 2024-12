Cluj-Napoca este orasul cu cele mai ridicate preturi la apartamente in 2024! Cat a ajuns sa coste pretul mediu pe metru patrat

Orasul cu cele mai ridicate preturi la proprietatile rezidentiale din Romania in anul 2024 este Cluj-Napoca. Pretul mediu al apartamentelor de vanzare in Cluj-Napoca a ajuns la 2.737 de euro pe metru patrat, un nivel record la scara nationala, potrivit unui studiu realizat de Storia.In acest context, un penthouse din ansamblul rezidential Wings, situat in cartierul Zorilor, a devenit cea mai vizualizata proprietate pe platforma in anul 2024.Desi Clujul ramane si in 2024 cel mai scump oras ... citește toată știrea