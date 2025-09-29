Editeaza

Cluj-Napoca, noul Silicon Valley al Europei! O companie clujeana va revolutiona viata a milioane de oameni nevazatori din intreaga lume VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:49
O companie clujeana are in plan sa revolutioneze viata a milioane de oameni nevazatori din intreaga lume prin descoperirea lor!
Startup-ul romanesc deeptech Lumen va oferi, in mod gratuit, dispozitivele sale cu inteligenta artificiala persoanelor cu deficiente de vedere.

Primul aparat a fost deja testat de o persoana nevazatoare, care a reusit sa se plimbe singura printr-o padure din Cluj, asistata de tehnologia inovatoare creata in Romania.
Cornel Amariei, fondator si director al companiei ...citește toată știrea

