Cluj-Napoca ocupa primul loc in clasamentul celor mai scumpe orase in ceea ce priveste costul mediu pentru a inchiria un apartament

Pretul mediu cerut la inchiriere s-a majorat semnificativ si pe segmentul apartamentelor cu doua camere in Cluj-Napoca. Acestea au ajuns sa coste 450 de euro pe luna, comparativ cu 400 de euro pe luna in august 2021, ceea ce semnifica o crestere procentuala de peste 10%, arata datele platformei Imobiliare.ro. Cresteri s-au inregistrat si pentru garsoniere si pentru locuintele de 3 camere.Chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, doua si trei camere (construite pana in anul 2000) ... citeste toata stirea