Cluj-Napoca, orasul din tara cu cea mai mare scumpire a apartamentelor intr-un an, dintre marile orase, peste 20%, preturile cresc cu aproape 4% intr-o luna

Preturile cerute pe apartamentele scoase vanzare in Cluj-Napoca, cea mai scumpa piata imobiliara din tara, au crescut cu pest 20% intr-un an, si cu aproape 4% intr-o luna, arata datele imobiliare.ro.Astfel, un raport imobiliare.ro dat publicitatii azi arata ca in Cluj-Napoca preturile medii cerute de vanzatorii de apartamente au crescut cu 3,9% luna trecuta fata de luna anterioara, la o medie de 2.236 euro pe metrul patrat util, fata de 2.153 euro/mp in luna precedenta. Valoarea actuala este ... citeste toata stirea