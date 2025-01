Cluj-Napoca, orasul preturilor record! Apartamentele costa cu 741% mai mult decat in anul 2000 / Vezi cu cat se vindeau locuintele acum 25 de ani

Pretul apartamentelor din Cluj-Napoca a inregistrat o crestere impresionanta in ultimii 25 de ani, potrivit unei analize de specialitate publicate joi. Daca in anul 2000 un apartament cu doua camere costa, in medie, 18.900 de euro, in prezent, valoarea acestuia a ajuns la 158.900 de euro, ceea ce reprezinta o crestere de 741%.Nici piata chiriilor nu a ramas imuna la aceasta evolutie, desi ritmul de crestere a fost mai lent. La inceputul anului 2000, cele mai ieftine apartamente cu doua camere ... citește toată știrea