Cluj-Napoca, pe locul 4 in topul oraselor cu cei mai multi studenti care isi cauta un loc de munca inainte de inceperea facultatii

Mai sunt numai cateva zile pana cand studentii incep noul an universitar. Pe langa cursuri si viata clasica de student, tinerii devin din ce in ce mai interesati de gasirea unui loc de munca.Potrivit unei platforme de recrutari online, Cluj-Napoca se afla pe locul 4 in topul municipiilor cu cei mai multi studenti care isi cauta un loc de munca inainte de inceperea facultatii.In ultima perioada, a crescut semnificativ numarul conturilor deschise pe platforme de recrutare online. Aproape