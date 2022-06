Cluj-Napoca: Preturile locuintelor s-au majorat cu 2,2% in luna mai. Vezi evolutia acestora si in alte orase din tara

Preturile apartamentelor au consemnat un usor avans in luna mai, in contextul in care cererea pentru locuinte a crescut cu 13%. Pretul locuintelor in Cluj-Napoca a ajuns la o medie de 2.465 de euro pe metru patrat util.Pe parcursul lunii mai, datele generate de imobiliare.ro releva o tendinta de crestere a interesului pentru achizitia de propietati rezidentiale in marile orase, comparativ cu perioada martie-aprilie."In ultimele 30 de zile, cererea atat pe segmentul chiriilor cat si al ... citeste toata stirea