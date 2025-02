Cluj - Preturile apartamentelor din Floresti au EXPLODAT! Cum isi explica clujenii cresterile colosale: "Se face metrou, a crescut cererea"

Piata imobiliara din comuna Floresti, judetul Cluj, inregistreaza noi schimbari. In ultima perioada, pretul apartamentelor din cea mai mare comuna din Romania depaseste 85.000 de euro, iar cele mai ieftine chirii sunt aproximativ 300 de euro.Avand in vedere directia in care evolueaza lucrurile, tot mai multi clujeni s-au intrebat de ce are loc acest fenomen.Intr-un mesaj publicat pe retelele de socializare, un clujean a intrebat ce se intampla cu preturile din Floresti si de ce s-a ajuns la ... citește toată știrea