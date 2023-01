Cluj ramane cel mai SCUMP oras din punct de vedere imobiliar, din Romania. Preturi record in decembrie 2022

N-au scazut preturile in jungla imobiliara din Cluj-Napoca nici pe final de an. Atat pe segmentul de vanzari, cat si pe zona de chirii, preturile au crescut in mai toate cartierele din Cluj. Valorile de listare ale proprietatilor rezidentiale din Cluj au inregistrat o crestere importanta de +7,08%, pana la valoarea de 2.269 euro/mp.Reamintim ca in luna august, a fost inregistrat un prim pret record al anului 2022, de 2.137 Euro/ mp, iar in urmatoarele trei luni luni pretul a oscilat in jurul ... citeste toata stirea