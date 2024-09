Cluj ramane pe locul 2 in topul celor mai mari salarii din Romania

Castigul salarial mediu brut in luna iulie 2024 a fost, in Cluj, de 9.948 de lei, mai exact a crescut cu 140 lei fata de luna precedenta si a fost mai mare cu 933 de lei fata de luna iulie a anului trecut.Astfel, castigul salarial mediu net in luna iulie 2024, in judetul Cluj a fost de 6.106 lei, mai mare cu 87 de lei comparativ cu luna anterioara si cu 463 de lei mai mare fata de aceeasi luna a anului 2023. Castigul salarial mediu net in Romania a fost de 5.242 de lei.Cele mai mari ... citește toată știrea