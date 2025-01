Cluj: Scandal pe 90 de milioane de euro la Baza NATO Campia Turzii. O firma spune ca a castigat deja lucrarea care e scoasa la licitatie

Licitatia initiata luna aceasta de Ministerul Apararii Nationale (MApN) pentru faza a doua de extindere si modernizare a bazei aeriene de la Campia Turzii, estimata la 446,4 milioane lei plus TVA, a fost deja contestata.Aceasta baza strategica, utilizata de avioanele multirol F-16 si dronele MQ-9 Reaper, joaca un rol important in sprijinirea misiunii NATO pentru Ucraina, iar in acest context proiectul licitat vizeaza "imbunatatirea posibilitatilor de operare pe aerodromul Campia Turzii prin ... citește toată știrea