Cluj: Vila cu 4 camere din Floresti, scoasa la vanzare cu 1,5 milioane de euro! Vine la pachet cu o "afacere prospera", spune proprietarul - FOTO

O vila cu patru camere, situata in zona strazii Avram Iancu din Floresti a fost scoasa la vanzare cu 1,5 milioane de euro. Casa are o suprafata utila de 270 mp si vine la pachet cu un teren cu o suprafata totala de 2900 mp.In plus, proprietarul promite ca locuinta include si o afacere in functiune despre care a dezvaluit ca produce 2000 de euro lunar, dar nu a dat alte detalii."Va propunem spre vanzare un imobil in suprafata de 270 mp utili, situat in zona Avram Iancu, proprietate ... citește toată știrea