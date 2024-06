Clujean: "Oradea e deseori laudata, dar salariile in Bihor sunt foarte mici/In parcurile industriale sunt doar locuri de munca pentru necalificati"

Cluj versus Oradea este un subiect de dezbatere tot mai de actualitate. Diferenta majora intre cele doua orase il reprezinta universitatile. Clujul este mult mai vibrant pe fondul prezentei numarului mare de tineri in oras, dar marele minus este lipsa unor proiecte majore de infrastructura. In Cluj, se promit centuri, pasaje, trenuri metropolitane, in timp ce la Oradea chiar se fac. Cu toate acestea, salariile din Bihor sunt mai mici, spun clujenii, iar parcurile industriale atrag doar afaceri ... citește toată știrea