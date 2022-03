Clujenii au bani: judetul Cluj are cele mai mari depozite in banci din Romania, dupa Bucuresti-Ilfov

Bucuresti-Ilfov conduce clasamentul judetelor in functie de soldul depozitelor la termen a populatiei, in lei si valuta de la finalul lunii decembrie 2021, ajungand la o valoare de 34,6 mld. lei, in scadere cu 14,5%, fata de soldul de la finalul anului 2020, conform celor mai recente date ale BNR analizate de Ziarul Financiar.Avand in vedere ca Bucuresti-Ilfov este epicentrul economic din Romania, evolutia depozitelor la termen ale populatiei poate actiona ca o referinta privind tendinta ... citeste toata stirea