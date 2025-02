Clujenii, buni de plata. "Taxa pe harnicie" pentru oras este de 20 de milioane de euro

Toate marile orase din Romania vor incepe din acest an sa trimita mai multi bani catre bugetul national, in urma modificarilor fiscale aduse de Guvernul actual. Astfel, municipiul Cluj-Napoca urmeaza sa plateasca in plus 20 de milioane de euro statului, lucru care a fost numit de primarul Timisoarei Dominic Fritz ca o "taxa pe harnicie". In schimb, Emil Boc saluta aceasta noua pierdere de bani din bugetul orasului.Dupa cum a explicat si Dominic Fritz aceasta taxa, ea va fi platita doar de ... citește toată știrea