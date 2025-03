Clujenii care pot beneficia de 1.500 de lei lunar pentru plata chiriei. Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a primi acesti bani

O categorie importanta de clujeni poate beneficia de un sprijin financiar in valoare de 1.500 de lei pe luna, oferit de Primaria Cluj-Napoca. Programul este destinat persoanelor vulnerabile, aflate in dificultate cu plata chiriei, si vine ca un ajutor concret pentru cei cu venituri reduse sau fara un adapost stabil.Cine poate primi ajutorul de 1.500 de lei lunarSprijinul este dedicat persoanelor si familiilor aflate in situatii sociale dificile, fara proprietati si cu venituri reduse. Banii ... citește toată știrea