Clujenii castiga salarii tot mai mari, in decembrie a fost inregistrat un record, salariile aproape s-au dublat in 6 ani

Clujenii castiga salarii tot mai mari, in decembrie a fost inregistrat un record din acest punct de vedere, dupa cum arata datele statistice.Astfel, Directia Judeteana de Statistica din Cluj arata intr-o informare remisa azi ca salariile nete ale clujenilor au fost in decembrie, in medie, de peste 4.600 de lei, mai mare cu aproape 200 de lei fata de luna precedenta si cu peste 360 de lei mai mare fata de aceeasi luna a anului precedent.Mai exact e vorba de un castig salarial mediu net de 4. ... citeste toata stirea