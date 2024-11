Clujenii, printre cele mai mici cresteri salariale fata de anul trecut! Cum stam comparativ cu alte judete

Clujenii se confrunta cu una dintre cele mai mici cresteri salariale din tara in ultimul an, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, citate de Ziarul Financiar. Sunt comparate salariile din iulie 2024 cu cele din iulie 2023.In timp ce majoritatea judetelor au inregistrat cresteri salariale de doua cifre, doar Cluj, Mures si Gorj au avut majorari sub 10%. La nivel national, cresterea salariala medie s-a situat la 14,8% comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, insa ... citește toată știrea