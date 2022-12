Clujenii s-au saturat de furtul de la raft la casa de marcat. Angajatii si-au anuntat sefii, dar nimanui nu ii pasa - FOTO

O clujeanca reclama diferente permanente intre pretul produselor de la raft la casa de marcat si acum a facut plangere la Protectia Consumatorilor."Ma numesc Elena si as dori sa aduc in atentia publica un caz de inselaciune la unul din magazinele Carrefour din Cluj-Napoca, str. Nicolae Steinhardt, nr. 2 - 4.De-a lungul timpului am sesizat diferenta dintre pretul afisat pe rafturile din magazin la produse si cel de la casa de marcat, atat eu cat si colegii mei de lucru. De asemenea, am fost ... citeste toata stirea