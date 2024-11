Clujul a atras de 22 de ori mai putine investitii straine decat Bucurestiul. Care este explicatia acestui decalaj URIAS

In 2023, Bucurestiul a atras 56% din totalul investitiilor straine directe din Romania, cumuland 64,7 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de Romanian Economic Monitor (RoEM). In comparatie, judetul Cluj, considerat in al doilea pol de crestere economica al tarii, a reusit sa atraga doar 2,5% din total, adica 2,9 miliarde de euro, de peste 22 de ori mai putin, conform unei cercetari realizate de Romanian Economic Monitor (RoEM).Potrivit acesteia, Romania are trei poli ai ... citește toată știrea